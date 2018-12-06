شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. عماد متعب يهدى الأهلى بطولة الكونفدرالية فى الوقت القاتل والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى السادس من ديسمبر 2014، تمكن عماد متعب مهاجم الأهلى المعتزل، من خطف أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية وأهداها للقلعة الحمراء فى الوقت القاتل من عمر المباراة، ليضيف إنجازاً شخصياً فى رصيد تتويجه ملكاً للحظات الأخيرة والأوقات القاتلة.

ونجح عماد متعب فى تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك فى الدقيقة "91"، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، وبات الأهلى أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفدرالية عبر تاريخه.