شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك فى لقاء المصرى الليلة.. عودة طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك، فى السابعة مساء اليوم، اختباراً جديداً بمواجهة المصرى فى برج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 للمسابقة، فى لقاء يمثل أهمية كبرى للفريقين وليس مجرد ثلاث نقاط، نظراً لنتائج آخر مباراة لأى منهما، حيث خسر الزمالك من الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية وودع المصرى بطولة كأس مصر أمام الجزيرة المطروحى.

ويستعيد الزمالك خلال لقاء اليوم جهود طارق حامد لاعب الوسط ليعود للتشكيلة الأساسية بجوار التونسى فرجانى ساسى، فيما يتوقع أن يشهد اللقاء بعض التعديلات فى التشكيلة الأساسية، وأبرزها تواجد مصطفى فتحى منذ بداية اللقاء.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة الليلة بتشكيل مكون من: محمود جنش فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وحمدى النقاز فى الدفاع وطارق حامد وفرجانى ساسى فى الوسط ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومصطفى فتحى وكاسونجو فى الهجوم.

وخرج الزمالك من سباق البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى بالخسارة فى دور الـ16، كما ودع المصرى مسابقة كأس مصر من الدور نفسه أمام فريق الجزيرة المطروحى، ليصبح لقاء الليلة مهما للفريقين لمصالحة الجماهير الغاضبة هنا وهناك.