شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طارق يدخل حسابات الأهلى لتدعيم دفاعه فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع عمرو طارق، لاعب المنتخب الوطنى ونادى أورلاندو سيتى الأمريكى، تمهيداً لضمه خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن اللاعب متواجد فى القاهرة حالياً برفقة وكيلته للتفاوض حول تفاصيل الانتقال للفريق الأحمر.

وتتفاوض إدارة الأهلى فى نفس الوقت تحسباً لفشل صفقة عمرو طارق، وكذلك أحمد حجازى الذى دخلت الإدارة الحمراء أيضاً فى مفاوضات لضمه، مع أكثر من مدافع سورى، وعلى رأسهم اللاعب الدولى أحمد الصالح، بينما يتواجد اسم محمود مرعى مدافع وادى دجلة بقوة على مائدة اختيارات الإدارة الحمراء.