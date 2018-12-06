صلاح يصنع في فوز ليفربول أمام بيرنلي بثلاثية

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حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا على مضيفه بيرنلي بثلاثية مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.
وبدأ الدولي محمد صلاح على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 65 بديلًا لديفوك أوريجي.
وجاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 54 عن طريق جاك كورك، قبل أن يتعادل جيمس ميلنر في الدقيقة 62.
وفي الدقيقة 69 سجل فيرمينو الهدف الثاني، قبل أن يسجل شاكيري الهدف الثالث في الدقيقة 91.
وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 39 بالمركز الثاني، بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة التاسعة بالمركز قبل...
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