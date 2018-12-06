مدرب الإسماعيلي: رحيل فييرا لم يحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي، إن إدارة ناديه تحاول إقناع المدرب البرازيلي جورفان فييرا بالاستمرار، مشددًا أن مباراة الرجاء المغربي المقبلة قد تكون الأخيرة للمدرب البرازيلي.

وأضاف المدرب العام للإسماعيلي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" :"لم يتم حسم بقاء فييرا من عدمه لكن مباراة الرجاء البيضاوي المقبلة قد تكون الأخيرة له مع الإسماعيلي".

وتولى فييرا قيادة الإسماعيلي في أكتوبر الماضي عقب رحيل الجزائري خير الدين مضوي والذي تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج.

وتحدث "قناوي" خلال حديثه عن موقف ناديه من سوق الانتقالات الشتوية، قائلاً :"الإدارة حسمت بعض الصفقات، وتوجد صفقات أخرى من المقرر أن يتم حسمها في الفترة المقبلة".

وتابع :"لن نعلن عن أي صفقة في الوقت الحالي نظرًا للمباريات المهمة التي سيخوض بها الفريق في الفترة المقبلة، وهدفنا عدم تشتيت اللاعبين حاليًا".

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلي عدد من المباريات المهمة ستبدأ بمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد بجانب مباراتي القطن الكاميروني في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقدّم مدرب الإسماعيلي اعتذاره للجماهير على خلفية سوء نتائج الفريق في الأونة الأخيرة خاصة في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن المباريات المؤجلة المقبلة ستشهد تصحيح المسار.