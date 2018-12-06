يوسف يوضح موقف الأهلي من التعاقد مع لاعب أجنبي في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن الحديث عن التعاقد مع لاعب أجنبي سابق لأوانه، لافتًا إلى أن من الصعب تحديد اللاعب الأجنبي الذي سيغادر الفريق في الفترة المقبلة.

يوسف أضاف في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح الخميس :"هدفي حاليًا خروج الفريق من الموقف الذي تعرض له بعد خسارة البطولة الإفريقية والخروج من البطولة العربية".

كان الأهلي تعرض لضربة مزدوجة في الشهر الماضي بعد الخسارة من الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس زايد على يد الوصل الإماراتي.

وأضاف المدير الفني المؤقت للأهلي :"الأهم في الفترة الحالية هو استعادة الروح داخل الفريق وهذا ما ظهر في مباراة الجونة بعد تحويل الخسارة إلى فوز".

وواصل :"بطولة الدوري هدفنا هذا الموسم، الأهلي من أصحاب النفس الطويل ودائمًا أذكر اللاعبين بأننا في أحد المواسم كان الفارق بيننا وبين المتصدر 13 نقطة واستطعنا في النهاية الفوز باللقب".

وعن تعاقد الأهلي مع مدير فني أجنبي، قال :"لست قلقًا من التفاوض مع مدرب أجنبي، أنا أحد أبناء الأهلي ومستعد لخدمة النادي في أي منصب".

وكانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قررت إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من القيادة الفنية للأهلي، ليتم تعيين محمد يوسف على رأس الإدارة الفنية بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

جدير بالذكر أن محمد يوسف قاد الأهلي في ثلاث مباريات حقق الفوز في مناسبتين أمام بتروجيت والجونة وتلقى خسارة واحدة من المقاولون العرب بهدف دون رد.