تقارير: 3 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري، مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة 11 للدوري.

وحسب مراسل الخليج 365 فإن مدرب الزمالك استقر على إجراء 3 تغييرات على التشكيل الذي خسر به من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال.

ومن المحتمل أن يدفع جروس بالثلاثي، محمد عبد السلام في خط الدفاع بدلا من محمد عبد الغني، وطارق حامد ومصطفى فتحي في خط الوسط بدلا من محمود عبد العزيز وإبراهيم حسن.

ومن المحتمل أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: كاسونجو.