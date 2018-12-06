رياضة | الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش عصر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش عصر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على الجونة بسبب ضيق الوقت بين كلا المباراتين.

وكان الأهلي قد حقق فوزا مثيرا مساء أمس الخميس على حساب ضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.