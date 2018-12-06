رياضة | البث المباشر - الاتحاد والفيصلي - الدوري السعودي للمحترفين

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البث المباشر - الاتحاد والفيصلي - الدوري السعودي للمحترفين

يستضيف الاتحاد الفيصلي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة يوم الخميس القادم 6 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 28 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 12 في الدوري السعودي 2018-19.

يعيش العميد موسماً للنسيان في جميع المسابقات حتى الآن، ففي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وبعد مرور 11 جولة، لم يحقق النمور أي انتصارٍ ولم يتعادلوا إلا مرةً واحدةً فقط وخسروا 3 مرات، ليحتلوا بذلك المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط عن أُحد الخامس عشر، و8 نقاط عن القادسية المحتل للمركز الثاني عشر آخر المراكز المُبقية في دوري المحترفين.

البث المباشر - الاتحاد والفيصلي - الدوري السعودي للمحترفين

لا يمكن القول أن الفيصلي يقدم موسماً جيداً أو سيئاً، فحتى الآن يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الفتح التاسع، ونقطتين عن الاتفاق السابع، لكن العنابي يعيش حالةً من سوء الحظ في المباريات الأخيرة، حيث حقق في آخر 3 منها التعادل مع الشباب، الهلال

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي والقنوات الناقلة:

الإتحاد Vs الفيصلي.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 12).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1+ + دوري بلس HD .

الملعب : ملعب الأخدود .

المعلقين : عيسي الحربين (السعودية الرياضية) + سعد يحيى (دوري بلس) .

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيصلي:

7:40 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:40 مساءاً بتوقيت مصر .

6:40 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:40 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:40 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:40 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:40 مساءاً بتوقيت العراق .

6:40 مساءاً بتوقيت السودان .

7:40 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:40 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:40 مساءاً بتوقيت تونس .

5:40 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:40 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:40 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:40 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:40 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:40 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:40 مساءاً بتوقيت قطر.

4:40 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:40 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:40 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب صاحب الـ50 عامًا على الطريقة التي اعتاد عليها ومحاولة تحقيق أول فوز له في الدوري، وسيدفع بزياد الصحفي وأحمد عسيري في مركز قلب الدفاع، وسيكون بيشيتش هو الخيار الأول لقيادة هجوم النمور.

التشكيل | 4-2-3-1

عساف القرني

منصور الحربي - زياد الصحفي - أحمد عسيري - حسن معاذ

كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد

أليكساندر بيشيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع للفيصلي

سيبدأ المدرب البرازيلي بنفس طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، وسيدفع بآنتي بوليتش وروسي في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم العنابي في هذا اللقاء النيجيري جوزيف أكبالا.

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

حمدان الشمراني - آنتي بوليتش - إيجور روسي - يزيد بكر

خاليم هيلاند - فهد الأنصاري

روجيريو - دييجو كالديرون - عبد العزيز البيشي

جوزيف أكبالا