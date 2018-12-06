رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 وقائمة الهدافين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 وقائمة الهدافين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يشغل عشاق الكرة مع انتهاء مباريات الجولة 15 من البريميير ليج ولأن الدوري الإنجليزي هو الأكثر شعبية بين مشجعي كرة القدم حول العالم لما تحظى به مبارياته من قوة تنافسية عالية بين الأندية بجانب الديربيات والمباريات القوية والديربيات التي اعتدنا مشاهدتها كل أسبوع.

ويشارك في الدوري الإنجليزي هذا الموسم عدداً من لاعبي كرة القدم في مصر والدول العربية أبرزهم: محمد صلاح لاعب ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ورمضان صحبي لاعب هدرسفيلد تاون، وغيرهم من اللاعبين العرب، وهو ما يزيد من شعبية الدوري الإنجليزي بين المشجعين من الدول العربية.

فبجانب عدد كبير من لاعبي كرة القدم الدوليين حول العالم نجد أن الفرق الإنجليزية يقوم بتدريبها مدربين عالميين أبرزهم بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو وغيرهم

ومن أجل متابعتكم لمباريات الدوري الإنجليزي وجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد كل جولة فسنقوم بتحديث هذا المقال فور انتهاء كل مباريات أسبوع جديد من البريمير ليج.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019

ويتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي حتى الآن فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، السيتي تمكن من جمع 41 نقطة حتى الآن، وبفارق نقطتين فقط عن أقرب ملاحقيه، وفي المركز الثاني يأتي فريق ليفربول برصيد 39 نقطة، وفي المركز الثالث يحل نادي توتنهام برصيد 33 نقطة، وفي المركز الرابع يحل فريق تشيلسي برصيد 31 نقطة، وإليكم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي حتى الآن كاملاً:

جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

ويعتلي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن اللاعب الجابوني أوباميانج برصيد 10 أهداف، وإليكم يأتي من خلفه هداف فريق توتنهام اللاعب هاري كين، وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن: