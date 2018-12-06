رياضة | لايف| مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 كأس ملك إسبانيا| يلا شوت

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 كأس ملك إسبانيا
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مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 كأس ملك إسبانيا
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مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 كأس ملك إسبانيا
موعد مباراة ريال مدريد ومليلية اليوم
البطولة : كأس ملك إسبانيا
القنوات : بي ان سبورت 3
المعلق : نوفل باشي
الساعة : 5:15 مساء بتوقيت مصر
الساعة 6:15 مساء بتوقيت السعودية
مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 كأس ملك إسبانيا
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