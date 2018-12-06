رياضة | موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الزمالك والمصري اليوم في الدوري المصري ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر من المسابقة.

الزمالك بقيادة مديره الفني كريستيان جروس يسعى لتحقيق الفوز من أجل إخماد حالة الغضب من قبل جماهير الفريق الأبيض خاصة بعد الخروج من البطولة العربية للأندية الأبطال على يد فريق الاتحاد السكندري.

على الجانب الآخر فإن فريق المصري البورسعيدي يعيش في حالة سيئة هو الآخر فبعد أن خرج الفريق من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ورحيل مديره الفني السابق حسام حسن، ثم الخروج من دور ال 32 من كأس مصر هو ما يعني أن الفريق يحتاج للفوز اليوم على الزمالك من أجل الخروج من حالة الإخفاق، والعودة مجدداً للانتصارات.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تُقام أحداث مباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وعن القنوات التي ستقوم بالنقل الحي والمباشر لمباراة الزمالك ضد المصري مساء اليوم الخميس فإنه قد تقرر أن تقوم قناة أون سبورت بنقل أحداث المباراة عبر شاشتها بصوت المعلق مؤمن عبدالغفار، كما أن قناة نايل سبورت ستقوم بالنقل المباشر لأحداث مباراة الزمالك اليوم في الدوري المصري بصوت المعلق محمد عفيفي.