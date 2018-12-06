رياضة | جولة أخطاء الحراس في الدوري الإنجليزي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة أخطاء الحراس في الدوري الإنجليزي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز في ارتكاب الأخطاء الساذجة مع أنديتهم، حيث حرم البعض منهم فريقه من تحقيق الفوز في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم أخطاء حراس المرمي في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

1- "دي خيا" وخطأ واحد لا يكفي في القمة

استمر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في ارتكاب الأخطاء الكارثية مع فريقه مانشستر يونايتد، حيث تسبب في الهدف الأول لنادي أرسنال بالأمس، والذي أحرزه موستافي المدافع من ركنيه، بعدما فشل دي خيا في الإمساك بها من مرة واحدة، ولكن الكرة سقطت منه داخل الشباك.

ولم يتوقف الحارس الإسباني عند هذا الحد، وكاد نادي أرسنال أن يسجل أكثر من هدف بسبب أخطاء دي خيا الكارثية، خاصة في الشوط الثاني بعد نزول المهاجم ألكسندر لاكازيت.

2- "فابيانسكي" تخصص أخطاء +90

يقدم فابيانسكي حارس مرمي نادي وست هام مستويات مميزة هذا الموسم، حيث يعد أكثر حارس تصدى لكرات في البريميير ليج، ولكنه دائما ما يقل تركيزه في المباراة بالوقت الضائع.

وسجل نادي كارديف سيتي الهدف الوحيد في مباراته ضد وست هام بالدقيقة 93 قبل نهاية اللقاء من ركنية فشل فابيانسكي في الإمساك بالكرة بشكل كوميدي للغاية.

3- "أليسون" يعيد ذكريات كاريوس لجماهير الريدز

فشل الحارس البرازيلي أليسون بيكير في الخروج بشباك نظيفة في مباراة فريقه أمام نادي بيرنلي، حيث فاز الريدز بنتيجة 3-1 ولكن هدف أصحاب الأرض الوحيد جاء بشكل طريف، بعدما وقعت الكرة من يد اليسون بعد ركنية لبيرنلي، ليسجلها كورك لاعب الفريق في مرمي ليفربول.

وأعاد اليسون لجماهير الريدز ذكريات نهائي دوري أبطال أوروبا للحارس كاريوس، والذي تسبب بأخطائه الكارثية في خسارة اللقب من ريال مدريد الإسباني.