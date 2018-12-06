شكرا لقرائتكم خالد الزايد بطلاً لـ«درفت السعودية» 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – «الحياة» | منذ 9 ساعات في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 21:35

حقق بطل سباقات الدرفت خالد الزايد من فريق الحرس الملكي السعودي لقب بطولة درفت السعودية في الجولة الأكثر اثارة والتي أقيمت منافساتها مؤخراً في منطقة الأحساء على أرض الراشد «تاون سكوير» بحضور عدد كبير من الجماهير المحبة لرياضة السيارات في المملكة.



البطولة أقيمت بإشراف مباشر من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبدعم من الهيئة العامة للرياضة، حيث بدأت بأربع جولات تأهيلية في مختلف مناطق المملكة انطلاقاً من منطقة الباحة مروراً بمدينة جدة الى الرياض وانتهاءً بمنطقة الأحساء حيث كانت الجولة الرابعة و الختامية.

وكان الختام «مسكاً» كما يقال، قمة في الإثارة والحماس، والحضور الجماهيري الذي أشعل المنصات بالتشجع ليساهم برفع وتيرة المنافسة بين السائقين أبطال الجولات الأربع.

ففي الجولة الرابعة حسم المبدع خالد الزايد المركز الأول متقدماً على المتسابقين هيثم سمير من جمهورية مصر العربية وحمد العقيلي من فريق ماز اللذين أنهيا السباق بالمركزين الثاني والثالث من خلال تقديم استعراض رائع حفز الجماهير على التشجيع والتصفيق لهم على أدائهم الممتع.

وفي ختام بطولة درفت السعودية من أربع جولات تمكن خالد الزايد من حسم لقب درفت السعودية لصالحه بعد أن حصد العدد الأكبر من النقاط، متقدماً على المتسابقين سلطان كايلو في المركز الثاني وحمد العقيلي في المركز الثالث.