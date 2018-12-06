شكرا لقرائتكم ساري: على هازار اتخاذ قراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 20:32

دعا الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدرب نادي تشلسي الإنكليزي، صانع ألعابه البلجيكي إدين هازار إلى اتخاذ القرار بشأن تجديد عقده مع النادي من عدمه، وبحسب التقارير الصحافية، عرض تشلسي على هازار عقدا جديدا براتب أسبوعي يصل إلى حوالي 350 ألف جنيه استرليني (450 ألف دولار).



وينتهي عقد هازار (27 عاما) مع الفريق اللندني في حزيران (يونيو) 2020، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني لا سيما خلال الصيف الماضي بعدما تألق في صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 وقاده إلى احتلال المركز الثالث.

وقال ساري إن الكرة باتت الآن في ملعب البلجيكي، موضحا: «النادي جاهز لتوقيع العقد الجديد فورا، لكن الأمر يعود إليه إذا أراد التجديد من عدمه. أريد إدين هنا بطبيعة الحال، لكني أريده هنا إذا أراد ذلك فعلا»، وتابع: «أنا على علم بوجود محادثات بشكل أسبوعي بين النادي ومدير أعمال إدين، وبالتالي إذا حصل أي جديد، فالنادي سيتصل بي مباشرة».

وانضم هازار الى تشلسي عام 2012 مقابل 32 مليون جنيه استرليني قادما من ليل الفرنسي، ويواجه تشلسي احتمال خسارة لاعبين آخرين في نهاية الموسم الحالي، هما المدافع البرازيلي دافيد لويز وصانع الألعاب الإسباني سيسك فابريغاس حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق لتجديد عقديهما، وكان النادي اللندني أعلن مؤخرا تمديد عقدي لاعبيه الإسباني سيزار أسبيليكويتا (حتى 2022) والفرنسي نغولو كانتي (حتى 2023).