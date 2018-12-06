شكرا لقرائتكم سيتي ينجو من انتفاضة واتفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا - رويترز | منذ 9 ساعات في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 20:20

نجا مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب من انتفاضة متأخرة من واتفورد وخرج بالانتصار 2-1 ليعزز تصدره للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وتقدم ليروي ساني بهدف لسيتي بعدما وضع الكرة بصدره في المرمى في الدقيقة 40 بعد كرة عرضية من الجزائري رياض محرز المتألق الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية من مدى قريب في الدقيقة 51.

وقلص عبد الله دوكوري الفارق لواتفورد بعد ارتباك دفاعي في الدقيقة 85 وضغط أصحاب الأرض بقوة في الدقائق المتبقية لكن سيتي صمد بصعوبة ليخرج بالانتصار، وأصبح رصيد سيتي 41 نقطة من 15 مباراة، وسجل البديل لوكاس بيريز هدفين ليقود وست هام يونايتد للفوز 3-1 على كارديف سيتي الذي دفع ثمن إهدار ركلة جزاء، وتقدم وست هام إلى المركز 12 برصيد 18 نقطة.