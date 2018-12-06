شكرا لقرائتكم طوكيو 2020: انطلاق الماراثون في السادسة صباحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 6 ديسمبر 2018 / 09:07

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020 أن سباق الماراثون سينطلق بين الخامسة والنصف والسادسة صباحا، في ظل مخاوف بشأن سلامة المشاركين والمتابعين من ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة اليابانية في فصل الصيف.



وقال رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس بعد سلسلة اجتماعات عقدها في طوكيو، إن لجنة طبية من الخبراء اقترحت انطلاق السباق «بين الخامسة والنصف والسادسة صباحا»، مشيرا إلى أن الموعد الدقيق يرتبط باتفاق بين المنظمين والاتحاد الدولي لألعاب القوى، وكان المنظمون حددوا بداية موعد الانطلاق عند السابعة صباحا، لكن مجموعات طبية يابانية حذرت من أن ذلك «قد يؤدي إلى حالات وفاة» جراء الحر.

وأثار العديد من المسؤولين الأولمبيين قلقهم من الحر الشديد الذي عادة ما تشهده طوكيو خلال الصيف، وتأثير ذلك على الرياضيين المتنافسين، وفي إطار أخذ هذه العوامل في الاعتبار، أشار المنظمون إلى تقديم مواعيد منافسات عدة، منها مباريات الركبي السباعية (قبل 90 دقيقة من موعدها المحدد سابقا)، وتأخير أخرى مثل سباق الدراجات الهوائية الجبلية، وسباق الدراجات لمسافة 50 كيلومترا، وتوفي أكثر من 120 شخصا في اليابان هذا الصيف بسبب الحر.

وأكد كوتس أن المنظمين يعتزمون تطبيق سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى التقليل من أثر الحرارة العالية، بما في ذلك رش رذاذ المياه على امتداد مسار سباق الماراتون، واستخدام طلاء يمتص الحرارة على الطرق. وأشار إلى نية لزيادة في المرافق الطبية كإجراء احترازي.