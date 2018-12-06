شكرا لقرائتكم بطولة أستراليا: مشاركة سيرينا ونادال مؤكدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ملبورن - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 20:25

أكدت الأميركية سيرينا وليامس مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد في كرة المضرب، وذلك للمرة الأولى منذ تتوجيها بلقب 2017 وهي في بداية فترة الحمل، بحسب ما أعلن المنظمون. وأكد المنظمون أن المصنفين والمصنفات بين المئة الأوائل في العالم، أكدوا مشاركتهم في البطولة التي تقام في كانون الثاني (يناير) لاسيما المصنف أول سابقا الإسباني رافايل نادال الذي أنهت الإصابة موسمه بشكل مبكر.



وأحرزت سيرينا (37 عاما) لقب بطولة أستراليا 2017 بفوزها على شقيقتها فينوس، قبل أن تكشف أنها حامل وتغيب لأشهر لوضع مولودتها الأولى. وحمل هذا اللقب الرقم 23 للأميركية في بطولات «الغراند سلام» وانفردت من خلاله بالرقم القياسي في عصر الاحتراف، وباتت على بعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي المطلق للأسترالية مارغريت كورت.

وأحرزت سيرينا (37 عاما) لقب بطولة أستراليا 2017 بفوزها على شقيقتها فينوس، قبل أن تكشف أنها حامل وتغيب لأشهر لوضع مولودتها الأولى. وحمل هذا اللقب الرقم 23 للأميركية في بطولات «الغراند سلام» وانفردت من خلاله بالرقم القياسي في عصر الاحتراف، وباتت على بعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي المطلق للأسترالية مارغريت كورت.

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