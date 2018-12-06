شكرا لقرائتكم الرياض تحتضن كأس رئيس دولة الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - منصور الجبرتي | منذ 9 ساعات في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 21:32

برعاية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات وبدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق اليوم في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى المحطة الختامية العاشرة لسلسلة سباقات كأس رئيس دولة الامارات للخيول العربية الاصيلة بنسختها الـ25 بشعار «معا أبدا» وذلك امتدادا للاحتفالات المشتركة بين الإمارات والمملكة باليوم الوطني الـ47 وبـ«عام زايد» بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين، وبحضور الأمراء وكبار ملاك الخيل العربية والشيخ شخبوط آل نهيان سفير الامارات لدى السعودية، وفيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، والعديد من رؤساء وأعضاء اتحادات الفروسية. ويحتضن ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض السباق الذي يتضمن 6 اشواط حيث ينطلق الشوط الاول للخيول العربية الاصيلة «المبتدئة» في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الامارات وسط مشاركة 16 خيلا لمسافة 1200 متر بمجموع جوائز 50 الف ريال سعودي والمخصص للخيول بعمر 3 سنوات.. ويليه الشوط الثاني للخيول الاصيلة «مفتوح» والمخصص للمهور والمهرات بعمر 3 سنوات مسافة 1400 متر بمشاركة 11 خيلا وبمجموع جوائز 50 الف ريال.. فيما يقام سباق الشوط الثالث المخصص للخيول السعودية الأصل والمنشأ للمهور والمهرات من عمر اربع سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بمجموع جوائز 50 الف ريال سعودي.. في حين ينطلق سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الاصيلة «مفتوح» تصفيات بطل الميادين للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر وبمجموع جوائز 50 الف ريال وبمشاركة 16 خيلا ويجمع الشوط الخامس الخيول العربية الأصيلة «مفتوح» للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر بمجموع جوائز 50 الف ريال وبمشاركة 12 خيلا.



وينطلق السباق الرئيس على لقب المحطة العاشرة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بتمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت الإمارات وسط مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية الأصيلة التي سجلت مشاركات مميزة في السباقات العالمية وذلك بالسباق الذي يقام لمسافة 1800 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر اربع سنوات وما فوق وبمجموع جوائز 300 الف ريال سعودي.

كما تمثل اقامة المحطة الختامية للكأس الغالية في المملكة العربية السعودية تأكيدا على متانة العلاقات والروابط التي تجمع الإمارات والمملكة والاهداف المشتركة في ظل رعاية ودعم القيادتين الرشيدتين لمسيرة نهضة وإعلاء الخيل العربي والحفاظ على التراث العربي ومكتسباته الثرية والعمل على ترسيخها في وجدان اجيال الحاضر.

وتحظى المحطة السعودية باهتمام واسع في ربوع المملكة التي تعتبر بمثابة مسك ختام «عام زايد» الذي جاء ليعرف العالم اجمع بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تعد سلسلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الاصيلة احدى ثمراته نهجه وفكره السديد والتي شهدت في عام 2018 تنظيمها في 10 محطات عالمية احتفاء باليوبيل الفضي لمسيرتها الريادية.

وأعرب مطر سهيل اليبهوني عن فخره واعتزازه بتنظيم المحطة الختامية في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر من المحطات الجديدة في أجندة سباقاتنا لعام 2018 مؤكدا أن المحطة السعودية والختامية لسلسلة سباقات الكأس الغالية تجسد الروابط الاخوية والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين وحرصهما الكبير لدعم مسيرة التراث العربي بمزيد من المنجزات والمكتسبات التاريخية.