شكرا لقرائتكم أمم إفريقيا 2019: مصر لن تطلب الاستضافة بدلاً من الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 21:38

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الثلثاء رفضه فكرة الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها، مشيرا إلى دعمه أي دولة عربية راغبة بالتنظيم.



وأورد حساب الاتحاد المصري على موقع «فيسبوك» ان المتحدث الرسمي باسمه أحمد مجاهد «نفى وجود أي نية للتقدم بطلب استضافة بطولة الامم الافريقية بعد سحب تنظيمها من الكاميرون مؤكدا ان مصر لن تكون منافسا في هذا الأمر لأي دولة عربية لاسيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي وستكون مصر داعمة لأي دولة عربية تطلب التنظيم».

وكان الاتحاد الأفريقي أعاد الجمعة الماضي في العاصمة الغانية أكرا فتح السباق لاستضافة البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا، بإعلانه سحب التنظيم من الكاميرون قبل سبعة أشهر من موعدها المقرر، على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة الى الوضع الأمني المضطرب في بعض أرجائها.

وفي حين لم تعلن بعد أي دولة نيتها رسميا الترشح للاستضافة، كانت التقارير الصحافية قد رجحت في الفترة الماضية، أن تكون المنافسة على الاستضافة في حال سحبها من الكاميرون، بين المغرب وجنوب إفريقيا.

وذكرت تقارير صحافية الثلاثاء ان مصر تدرس استضافة مشتركة مع المغرب، علما بأن الاتحاد القاري يتوقع أن يعلن هوية المضيف قبل نهاية العام الحالي.