شكرا لقرائتكم الزمالك والمصري في مواجهة «الجريحين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 6 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 5 ديسمبر 2018 / 20:16

يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي اليوم (الخميس) في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ11 بالدوري المصري لكرة القدم. ويسعى الفريق «الأبيض» إلى العودة لطريق الانتصارات بعد الخروج من كأس زايد للأندية العربية إثر هزيمته أمام مواطنه الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في دور الـ 16.



ويأمل المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس في الظفر بالنقاط الثلاث للثبات على قمة الدوري المحلي إذ يتصدر فريقه المسابقة برصيد 32 نقطة، لكنه سيكون مضطرا لإجراء تعديل في التشكيل الأساسي بعد تراجع مستوى عدد من اللاعبين إذ سيدفع بالجناح الأيسر مصطفى فتحي والمهاجم المغربي حميد أحداد بعد غياب طويل عن المشاركة، فيما يغيب المدافعين محمود حمدي «الونش» للإصابة ومحمد عبدالغني للإيقاف وستة لاعبين لأسباب فنية هم أحمد مدبولي وأيمن حفني وأحمد أبو الفتوح ومحمود عبد العاطي «دونغا» وعمر صلاح لأسباب فنية.

فيما يأتي المصري البورسعيدي بقيادة مدربه مصطفى يونس في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، وتعرض لانتكاسة كبرى بالهزيمة في دور الـ32 بكأس مصر أمام فريق الجزيرة مطروح الصاعد حديثا للدرجة الثانية (1-2) في اللحظات الأخيرة من المباراة وتوعد يونس بإقصاء عدد من اللاعبين الذين وصفهم بأنهم لا يستحقون ارتداء قميص الفريق، مشددا على أن الهزيمة جاءت بسبب عدم احترام المنافس، معربا عن أمله بأن يقدم لاعبوه مستوى فني أفضل أمام الزمالك.