شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بالمصرى فى الدورى لمصالحة الجماهير والانفراد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود قطار الزمالك فى السابعة مساء اليوم لمواصلة الزحف بمسابقة الدورى الممتاز باستضافة النادى المصرى باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 للمسابقة فى لقاء الجريحين بعد وداع كل فريق بطولة خلال الأسبوع الحالى.

وخرج الزمالك من سباق البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى بالخسارة فى دور الـ16 كما ودع المصرى مسابقة كأس مصر من الدور نفسه أمام فريق الجزيرة المطروحي ليصبح لقاء الليلة مهما للفريقين لمصالحة الجماهير الغاضبة هنا وهناك .

وبعيدًا عن الإخفاق العربى يهيمن الزمالك على صدارة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة قبل خوض 3 مباريات مؤجلة أولها أمام المصرى الليلة حيث لعب الأبيض 13 لقاء حتى الآن بينما يعانى الفريق البورسعيدى من سوء النتائج بالدورى باحتلال المركز العاشر برصيد 16 نقطة بعد خوض 12 مواجهة بالمسابقة .

ووجه السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك تحذيرًا شديد اللهجة للاعبيه قبل مواجهة المصرى وطالبهم بعد الانخداع بنتائج المنافس الأخيرة وضرورة تحقيق الفوز لعدة أسباب أهمها استمرار تصدر جدول الدورى ومصالحة الجماهير الغاضبة من الإخفاق العربى ويفتقد الأبيض خلال لقاء الليلة جهود ثنائى الدفاع محمود حمدى الونش للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف ليعود محمد عبد السلام للتشكيلة الأساسية بجوار محمود علاء كما واصل الخواجة استبعاد الرباعى أيمن حفنى وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا بناءا على وجه نظره الفنية.

ويستعيد الزمالك خلال لقاء اليوم جهود طارق حامد لاعب الوسط ليعود للتشكيلة الأساسية بجوار التونسى فرجانى ساسى فيما يتوقع أن يشهد اللقاء بعض التعديلات فى التشكيلة الأساسية أبرزها تواجد مصطفى فتحى منذ بداية اللقاء.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك الليلة مكونًا من محمود جنش فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وحمدى النقاز فى الدفاع وطارق حامد وفرجانى ساسى فى الوسط ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومصطفى فتحى وكاسونجو فى الهجوم .

على الجانب الآخر، يعانى فريق المصرى من تذبذب النتائج فى الفترة الأخيرة حيث لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط بمسابقة الدورى خلال الموسم الحالى كان آخرها أمام إنبى بالجولة الأخيرة لكنه عاد للتراجع من جديد بتوديع كأس مصر فى كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن .

وشدد مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى على صعوبة مواجهة الزمالك لكون الأخير المرشح الأول لحصد لقب الدورى الحالى ويقدم مستويات مميزة مؤكدًا أن توديع الأبيض للبطولة العربية يزيد من صعوبة الأمور على النادى البورسعيدى لرغبة أبناء ميت عقبة فى التعويض ومصالحة الجماهير بخلاف استمرار تصدر مسابقة الدورى .