رياضة | مدرب الأهلي: هدفنا لقب الدوري وسيناريو 13 نقطة سيتكرر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: هدفنا لقب الدوري وسيناريو 13 نقطة سيتكرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه هدفه بالفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم رغم تواجده في المركز العاشر حاليًا.

وقال محمد يوسف في تصريحات إلى برنامج "ساعة مع شوبير": "الأهلي من أصحاب النفس الطويل وهدفه الفوز بالدوري المصري ودائمًا أذكر اللاعبين أنه في أحد المواسم كان فارق النقاط مع المتصدر 13 نقطة وفاز الفريق باللقب لذلك لا مانع من تكرار هذا السيناريو".

وأشار إلى أنه عمد إلى مشاركة وجوه جديدة لم تأخذ فرصتها مثل أحمد الشيخ وناصر ماهر وكريم نيدفيد وأحمد علاء على حساب ساليف كوليبالي الذي كان مجهدًا لضغط المباريات.