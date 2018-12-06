رياضة | محمد يوسف: أخدم الأهلي في أي منصب وهذه روح الفانلة الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: أخدم الأهلي في أي منصب وهذه روح الفانلة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بالفوز 2-1 على الجونة ضمن مؤجلات الجولة السابعة من الدوري المصري.
وأوضح محمد يوسف في تصريحات إلى برنامج "ساعة مع شوبير" أن الأهم هو عودة روح الفانلة الحمراء بعد تحويل الهزيمة بهدف إلى فوز على الجونة.
وأشار إلى أنه عمد إلى مشاركة وجوه جديدة لم تأخذ فرصتها مثل أحمد الشيخ وناصر ماهر وكريم نيدفيد وغيرهم.
وأضاف يوسف: "أنا تحت أمر الأهلي فأنا أحد أبنائه ومستعد لخدمته في أي منصب لذلك لست قلقًا من التفاوض مع مدرب أجنبي من قبل إداراة النادي".
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