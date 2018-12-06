رياضة | اختبار الناجحين لبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

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أشاد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بأداء لاعبي الفريق الرديف، الذين دفع بهم في مباراة إياب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا أمام كولتورال ليونيسا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (4-1).

وعلى ملعب (كامب نو)، دخل الفريق الكتالوني اللقاء الليلة الماضية وسط غيابات عديدة، سواء للإصابة أو لإراحة بعض اللاعبين، على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي خرج تماما من قائمة المباراة.

وأبدى فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة سعادته بلاعبي برشلونة الرديف الذين شاركوا في اللقاء الذي اعتبره "اختبارا صعبا لهم".

وامتدح فالفيردي تحديدا ريكي بويج لاعب وسط الرديف، والذي شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى، مبرزا أنه يتمتع بـ"إمكانات كبيرة هجوميا ودفاعيا".

وأبرز فالفيردي أيضا أداء بعض لاعبي الفريق الأول مثل دينيس سواريز الذي أحرز هدفين من الرباعية وقال عنه "ننتظر الأفضل من دينيس.. سجل هدفين وكان فعالا للغاية في الهجوم".

كما أثنى على منير الحدادي الذي سجل هدفا وقال عنه "حاول أن يلعب دورا بارزا في المباراة، وأنهى اللقاء منهكا لأنه ركض كثيرا للغاية".