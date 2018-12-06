رياضة | الزمالك والمصري البورسعيدي تحت الأمطار في لقاء الجريحين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك والمصري البورسعيدي تحت الأمطار في لقاء الجريحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم نادي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي في الساعة السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بينما المصري في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

وخسر المصري في آخر مبارياته أمام الجزيرة بمطروح في كأس كأس مصر بينما خرج الزمالك من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندري بعد الخسارة بهدف نظيف.

وتعد مباراة اليوم مواجهة ساخنة بين كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ومصطفى يونس المدير الفني للمصري البورسعيدي.

ويسعى كريستيان جروس لتجاوز آثار الخروج من البطولة العربية رغم صعوبة مباراة المصري البورسعيدي.

وتعاني مدينة الإسكندرية من هطول الأمطار بشدة مما قد يؤثر على سير مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.