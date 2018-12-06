رياضة | الجبلاية ترمي "طوبة" الجماهير على الأهلي والزمالك

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حمل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة ناديي الأهلي والزمالك مسئولية حضور الجماهير حال رغبتيهما في زيادتها في الدوري المصري. وطلبت الجهات الأمنية إلغاء التذاكر والاكتفاء بالدعوات الخاصة التى توزع بمعرفة مجلس إدارة الأهلى أو الزمالك منعًا لتواجد جماهير مشاغبة تتسبب فى أزمة فى المباريات ليقرر اتحاد الكرة تحميل القطبين مسئولية جماهيرهما.

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