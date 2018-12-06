تعرف موقع محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة عشر

حل النجم المصري، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المركز الثامن في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الخامسة عشر برصيد سبعة أهداف.

ويواصل اللاعب الدولي الإنجليزي "هاري كين" مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، تقدمه نحو صدارة هدافي الدوري الممتاز، بعد هدفه في شباك ساوثهامبتون، حيث أصبح على بعد هدف من الصدارة.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

1- بيير إيميريك أوباميانج - آرسنال 10 أهداف.

2- هاري كين - توتنهام هوتسبير 9 أهداف.

3- رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي 8 أهداف.

4- كالوم ويسلون - بورنموث 8 أهداف.

5- سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي 8 أهداف.

6- جلين موراي - برايتون 8 أهداف.

7- إيدين هازارد - تشيلسي 7 أهداف

8- محمد صلاح - ليفربول 7 أهداف

8- ميتروفيتش - فولهام 7 أهداف.

9- ألكسندر لاكازيت - أرسنال 7 أهداف.

10- أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد 7 أهداف.