شكرا لقرائتكم رئيس الاسماعيلى يفشل فى إقناع البرازيلى فييرا بالاستمرار مع الدارويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشلت محاولات رئيس الاسماعيلى فى إقناع البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش بالاستمرار مع الفريق لاسيما أن المدرب البرازيلى أبلغ المجلس بإصراره على الرحيل عقب مواجهة الإياب بدور الستة عشر للبطولة العربية أمام الرجاء المغربى والمقرر لها الثلاثاء المقبل . ويسعى مسئولو الاسماعيلى لإيجاد بديل للمدرب بجانب عقد صفقات مؤثرة تستطيع إنقاذ الدراويش من مغبة التراجع المحلى فى ظل احتلالهم المركز الأخير بجدول الدوري وفتح مسئولو الدراويش خط إتصال مع أكثر من مدرب أجنبي ليكون جاهزاً لتولّي المهمة رسمياً حال إصرار فييرا على الرحيل ورفض كل محاولات البقاء. وعلى المستوى المحلي، يتذيل الإسماعيلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنبى صاحب المركز قبل الأخير بـ15 لقاء

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