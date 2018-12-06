شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج على لقب دورى سيدات السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سلة سيدات الأهلى مع نظيره سبورتنج بمباراة العودة لنهائى دورى السيدات وحسم الفائز باللقب. كانت مباراة الأمس قد شهدت فوز الأهلى كبار ومرتبط على الفريق السكندرى. ومن المقرر أن يلتقى فريقى الجزيرة وسموحة على تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث تغلب سموحة على الجزيرة أمس.

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