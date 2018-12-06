شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: فوز الاسماعيلى على بطل بوروندى صعب وانسحاب عصام الحضرى غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محسن صالح، مدرب منتخب مصر الأسبق، عن سعادته بفوز فريق الاسماعيلى على بطل بوروندى ماسيجير نيجوزى بهدفين مقابل هدف والتأهل لدور 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، رغم انسحاب عصام الحضرى فى توقيت صعب والذى وصفه بالغير مبرر.

وكتب محسن صالح :"مبروك فوز الاسماعيلى وتأهله لدور الـ٣٢ في بطولة أبطال افريقيا رغم المشاكل التى تحيط بالفريق من انسحاب غير مبرر من الحضري في توقيت صعب وحزن جماهيري علي نتائج الفريق وترتيبه الغير لائق محليا وغضبها لعدم تعاقد الإدارة مع لاعبين مميزين والحل استجابة الادارة وعودة الحضرى وعقابه ماديا".



محسن صالح

وتأهل الدراويش لدور الــ32 للأميرة السمراء بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين بالدور التمهيدى الأول حيث يلتقى فريق القطن الكاميرونى.

وكان قد تخلف عصام الحضرى عن حضور جلسة التحقيق الأولى التى كان مقرر لها السبت الماضى مع الإدارة القانونية للنادى الاسماعيلى، وطبقآ للوائح النادى القانونية فقد تم تحديد جلسة تحقيق أخرى مقرر لها السبت القادم الموافق 8 ديسمبر الجارى، وكان الحارس قد غاب عن السفر مع الفريق فى مستهل مشواره فى بطولة دورى الأبطال الافريقى "بدون إذن" ليقرر مجلس الإدارة إحالته للتحقيق لمعرفة أسباب غيابه، وامتنع أيضا عن الانتظام في تدريبات المستبعدين .