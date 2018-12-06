شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصرى اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى السابعة مساء اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 مباراة الزمالك والمصرى، على ملعب برج العرب، فى إطار مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصرى.

الزمالك يتفوق على المصرى تاريخيًا

مباراة الزمالك والمصرى أقيمت عبر تاريخ الفريقين 135 مرة فى مسابقتى الدورى الممتاز وكأس مصر، فاز الفريق الأبيض فى 78 لقاء، بينما فاز الفريق البورسعيدى فى 25 مباراة فقط، وانتهت 32 مباراة بنتيجة التعادل منها 19 لقاء انتهى بالتعادل الإيجابى، و13 مباراة حسمها التعادل السلبى بدون أهداف.

228 هدفًا للزمالك فى شباك المصرى

قبل انطلاق مباراة الزمالك والمصرى الليلة أحرز الأبيض 228 هدفًا فى شباك الفريق المنافس خلال المواجهات السابقة، بينما سجل أبناء بورسعيد 107 أهداف فى الشباك البيضاء.

الثعلب الأكثر تسجيلاً

مباراة الزمالك والمصرى دائمًا ما تشهد أهدافًا كثيرة ويتصدر الثعلب حمادة إمام مهاجم الزمالك الراحل قائمة هدافى المواجهات بين الفريق الأبيض والمصرى برصيد 11 هدفًا.

عبد الواحد الأكثر مشاركة فى مباراة الزمالك والمصرى

يعد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق وقائد الفريق على مدار عدة سنوات الأكثر مشاركة فى تاريخ مباريات الزمالك والمصرى بخوضه 20 لقاء مع فريقه أمام النادى البورسعيدى، بينما يعد أسامة العزب أكثر لاعبى المصرى مشاركة أمام الزمالك برصيد 13 مباراة .

37 لاعبا مثلوا الزمالك والمصرى و5 مدربين مشتركين

لعب 37 لاعبًا لناديى الزمالك والمصرى على مدار السنوات السابقة، أبرزهم أحمد الشناوى وأحمد مجدى ومؤمن زكريا وسعيد قطة وأحمد سمير وهانى سعيد وعبد الله سيسيه وحمادة طلبة، والتوأم حسام وإبراهيم حسن، كما تولى 5 مدربين مسئولية الزمالك والمصرى فى الفترات السابقة، وهم حسام حسن وحلمى طولان ومحمد صلاح وطارق يحيى ومحمد حلمى.