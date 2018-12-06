بالفيديو .. عاصفة وليد سليمان «ترند مصر» .. الرجل الحديدي يقفز بالأهلي 7 مراكز في الدوري .. هدف عالمي من ركنية على طريقة «محمد صلاح»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

- تألق اللاعب وليد سليمان في مشاركته لفريقه الأهلي في اهم مبارايته أمام فريق الجونة ، والتي حقق فيها الشياطين الحمر فوزاً ثميناً بنتيجة 2-1 على الجونة ، ليعود النادي الأهلي للمنافسة بقوة.

وتصدر وليد سليمان محرك البحث الشهير جوجل متخطياً أخبار الطقس والأرصاد التي حازت على إهتمام المصريين في الساعات الماضية وذلك بعد أداء راقي ساعد فريقه على الفوز ، وإحرازه هدفاً عالمياً من ضربة ركنية على طريقة محمد صلاح .

من ناحية أخرى أشاد محمد يوسف المدير الفني للأهلي بصانع ألعاب الفريق وليد سليمان بعد الفوز على الجونة 2-1 اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل ببطولة الدوري المصري.

وصرح يوسف قائلاً : وليد سليمان أصر على التواجد مع الفريق، وشعرت أنه مجهد، وقررت ضمه تحسبا لأي ظروف، وما توقعته حدث واستبدلته بين الشوطين، ثم دفعت بمروان محسن مكان هشام محمد لزيادة الكثافة الهجومية وبعدها أشركت إسلام محارب لتأمين وسط الملعب وقتل اللقاء بالاستحواذ على الكرة".

وأوضح "الجهاز الفني يتسلم تقريرا طبيا عقب كل مباراة، وشددت على الجهاز الطبي بعدم مشاركة أي لاعب في التدريبات إلا عندما يكون جاهزا بنسبة 100%، لأننا نتعامل حاليا مع أسوأ الظروف ولن أتحمل فقدان لاعب فترة طويلة، من الممكن أن يتأخر الدفع به أسبوعا أو مباراة زائدة ليكون جاهزا بشكل تام".

وفي ذات السياق أكد عماد متعب مهاجم فريق الأهلى السابق أن وليد سليمان مهاجم الفريق الأحمر هو من أعاد روح النادى الأهلى خلال مشاركته اليوم أمام فريق الجونة والمساهمة فى الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت أنه قام بإعطاء الثقة لزملائه بالفريق الاحمر خلال أحداث الشوط الثانى من مباراة فريق الجونة.

هذا وقد اقتنص الأهلى أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تأخره أمام الجونة بهدف فى الشوط الأول إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى والمؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

هدف عالمي لوليد سليمان في مرمى الجونة