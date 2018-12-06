تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد لا بأس به من المباريات في الدوريات المختلفة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: الدوري المصري 07:00 ـ الزمالك vs المصري البورسعيدي ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان 04:25 ـ القادسية vs الاتفاق (حسين السيد) ـ القناة الناقلة: KSA SPORT. كأس ملك إسبانيا 05:30 ـ ريال مدريد vs مليلية ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD

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