رياضة | لاعب "مزور" يتلاعب بمصير ناديين في الدوري البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب "مزور" يتلاعب بمصير ناديين في الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطبقاً للمعلومات الموجودة في سجلات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ولد إيرنانديس في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، ولكن أحد الصحافيين تمكن من العثور على وثيقة جديدة أظهرت أن التاريخ الحقيقي لمولد اللاعب يرجع إلى ما قبل التاريخ المذكور بعامين كاملين.
وبذلك، يواجه نادي سيارا شبح الهبوط إلى دوري القسم الثاني، لأن لوائح الاتحاد البرازيلي تقضي بخصم 3 نقاط من أي فريق يقوم بإشراك لاعب قام بتزوير الوثائق التي تثبت تاريخ ميلاده الحقيقي، وذلك في كل مباراة.
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