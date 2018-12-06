رياضة | لاعب "مزور" يتلاعب بمصير ناديين في الدوري البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب "مزور" يتلاعب بمصير ناديين في الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع جماهير الكرة في البرازيل الجدل الدائر حول احتمالية هبوط أحد أندية دوري الدرجة الأولى إلى القسم الثاني، بسبب تزوير أحد لاعبيه الوثائق الخاصة بتاريخ ميلاده، حيث من المنتظر أن يصدر قراراً رسمياً في هذا الشأن خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبطل هذه الواقعة هو اللاعب إيرنانديس دياز لوز، الذي كان يلعب لصالح نادي سيارا في دوري الدرجة الأولى البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف غوياس في القسم الثاني من المسابقة، ليخوض معه 31 مباراة، ويقوده إلى الصعود إلى دوري الأضواء.

وطبقاً للمعلومات الموجودة في سجلات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ولد إيرنانديس في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، ولكن أحد الصحافيين تمكن من العثور على وثيقة جديدة أظهرت أن التاريخ الحقيقي لمولد اللاعب يرجع إلى ما قبل التاريخ المذكور بعامين كاملين.