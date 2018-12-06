رياضة | اتحاد الكرة السعودي يرفض احتجاج النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة السعودي يرفض احتجاج النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي النصر ،بشأن مشاركة علي النمر لاعب الوحدة في لقاء الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

وأشار الاتحاد في بيانه الذي أصدره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى إمكانية استئناف إدارة النصر على القرار.

يشار إلى أن النصر كان خسر 1 / 2 أمام الوحدة، في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد الماضي ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من المسابقة.