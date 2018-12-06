رياضة | بالأرقام .. ماذا قدم إيريك تراوري صفقة بيراميدز الجديدة مع المقاصة وأسوان؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. ماذا قدم إيريك تراوري صفقة بيراميدز الجديدة مع المقاصة وأسوان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز إف سي التعاقد رسميًا مع البوركينابي إيريك تراوري لاعب مصر المقاصة لمدة 5 مواسم، بداية من شهر يناير المقبل، وذلك مقابل 35 مليون جنيه.

ونجح بيراميدز في الحصول على خدمات "تراوري" بعد صراع مع ناديي الأهلي والزمالك الذي كان يرغبان في التعاقد مع اللاعب البوركينابي خلال ميركاتو الشتاء، وذلك للإمكانيات الفنية الهائلة التي يتمتع بها اللاعب، فضلًا عن العروض القوية التي يقدمها رفقة الفريق الفيومي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام إيريك تراوري لاعب بيراميدز الجديد:-

- إيريك تراوري من مواليد 21 مايو 1996 (22 عامًا)، بمدينة "واجادوجو" في بوركينا فاسو، يلعب في مركز الجناح الأيمن، وبدأ مشواره ضمن صفوف فريق "واجادوجو"و لعب له لمدة عامين من 2013 وحتي 2015.

- انضم "تراوري" للدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2016 وذلك عبر بوابة نادي أسوان، ولعب معه 18 مباراة رسمية بواقع (1094 دقيقة لعب)، وسجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد وحصل علي إنذارين.

- انتقل إيريك تراوري لصفوف فريق مصر المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، وشارك مع الفريق الفيومي في 79 مباراة بمختلف البطولات (72 في الدوري الممتاز – 5 بكأس مصر – 2 بالكونفيدرالية).

- بلغ عدد الدقائق التي شارك فيها "تراوري" مع مصر المقاصة (6916 دقيقة لعب)، وسجل 16 هدفًا، وصنع مثلها، وحصل على 10 إنذارات، وبطاقة حمراء وحيدة.

- سجل إيريك تراوري 4 "ثنائيات" خلال مشواره في الملاعب المصرية بواقع (1 مع أسوان – 3 مع المقاصة)

- لعب إيريك تراوري 14 مباراة مع مصر المقاصة في الموسم الحالي ، وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف وحصل على بطاقة حمراء.

- حقق "تراوري" أرقام مميزة مع مصر المقاصة في الدوري الممتاز بالموسم الحالي وهي كالتالي:

• شارك في 12 مباراة بشكل أساسي بواقع (1077 دقيقة لعب)

• سجل 4 أهداف وصنع 3 ـأهداف

• بلغ إجمالي التمريرات له (442) تمريرة منها (366) تمريرة صحيحة

• إجمالي التمريرات الطولية بلغ (15) تمريرة منها (9) صحيحة

• التمريرات القصيرة بلغ (417) تمريرة منها (356) صحيحة

• استخلاص الكرة (127) مرة، وخسر الكرة (42) مرة

• فشل في استخلاص الكرة من ضغط (7) مرات

• ضغط وإبعاد الكرة (10) مرات

• فقد الكرة تحت ضغط الخصم (25) مرة

• اعتراض وإبعاد الكرة (33) مرة

• الفوز بالكرات الهوائية (8) مرات

• فقد الكرات الهوائية (8) مرات

• استلام خاطئ للكرة (5)

• الأخطاء المتحصلة (17)، والأخطاء المرتكبة (22)

• ضربات جزاء احتسبت له (2)

• إجمالي العرضيات (10) عرضيات

• إجمالي المرواغات الصحيحة (16)، والغير صحيحة (4)

• المحاولات على المرمي (16) محاولة منها (9) صحيحة

• صناعة الفرص (5)

• انفرادات ضائعة (1)

• وقع في مصيدة التسلل (4) مرات