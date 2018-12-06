رياضة | بيليه ينتقد نيمار.. ويؤكد: مارادونا أفضل من ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيليه ينتقد نيمار.. ويؤكد: مارادونا أفضل من ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الأسطورة البرازيلي بيليه اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني دييجو مارادونا أفضل من مواطنه ليونيل ميسي، في الوقت الذي انتقد فيه أداء نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكد بيليه في مقابلة مع جريدة "Folha de Sao Paulo" اليومية: "من الصعب الدفاع عن نيمار، نظراً لما يفعله بعيداً عن كرة القدم، تحدثت معه، وقلت له إنه يمتلك الموهبة، كان سيء الحظ بخروج البرازيل من المونديال، والأنظار كلها اتجهت له".

وأضاف: "التقيت به مرتين في أوروبا، وتحدثنا، وقلت له الآتي: لقد منحك الله الموهبة، ولكن ما فعلته هو ما جعل الأمور صعبة".

إلا أن "الملك" اعتبر أن مواطنه "أكثر موهبة" من زميله في الفريق الباريسي، الفرنسي كيليان مبابي الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالمونديال.

كما تطرق بطل العالم مع "السيليساو" 3 مرات (1958 و1962 و1970) للحديث عن المقارنة بين الأسطورتين الأرجنتينيتين مارادونا وميسي، حيث اعتبر أن الأول أفضل من قائد برشلونة الإسباني.

وقال في هذا الصدد: "بالنسبة لي، مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة، إذا ما سألتني هل كان أفضل من ميسي؟ سأقول نعم، أفضل بكثير، بيكنباور وكرويف كانا أيضاً لاعبين ممتازين".

وأشار صاحب الـ78 عاماً إلى أن صحته "جيدة جداً" بعد خضوعه لثلاث عمليات جراحية خلال السنوات الأخيرة.