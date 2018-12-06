رياضة | دييجو كوستا يخضع لعملية جراحية "ناجحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دييجو كوستا يخضع لعملية جراحية "ناجحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع مهاجم أتلتيكو مدريد، دييغو كوستا، لجراحة "ناجحة" اليوم الأربعاء، في البرازيل لعلاجه من الآلام التي كان يعاني منها بالقدم اليسرى، وفقاً لما أعلنه النادي دون أن يحدد فترة غيابه.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت مصادر أن فترة غياب اللاعب الإسباني ذو الأصول البرازيلية قد تمتد لما بين 8 و9 أسابيع، ليكون بذلك جاهزاً للعودة في فبراير (شباط) الماضي.

وأوضح النادي في بيان أن "الأمور سارت بنجاح دون وقوع أي حوادث طبية بارزة".