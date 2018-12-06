رياضة | مدرب ريال مدريد يرد على انتقادات سيميوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال مدريد يرد على انتقادات سيميوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، للثناء لدى الرد على مواطنه دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الذي أطلق العديد من الانتقادات لعدم فوز لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان بجائزة الكرة الذهبية، مدافعاً عن استحقاق لاعب الملكي، الكرواتي لوكا مودريتش لهذا التكريم.



ورداً على سؤاله حول تصريحات سيميوني الذي هنأ مودريتش على فوزه بالجائزة لكنه أشار إلى أن "أفضل لاعبين" في الموسم المنصرم في رأيه هما الفرنسيان رفائيل فاران وغريزمان، قال سولاري: "إنني أحب التشولو وأحترمه وأكن له الإعجاب، كان مدربي أيضاً وهو مدير فني مدهش".

وأبرز أن الجائزة تعد تقديراً مستحقاً لإنجازات قدمها مودريتش على مدار عام لا يُنسى، مضيفاً أن "الأضواء يجب أن تسلط عليه وعلى جدرارته وسعادته".

وأكد سولاري أن لاعب الوسط الكرواتي: "قدم عاماً رائعاً، منح كل شيء لريال مدريد ولمنتخب بلاده، توج بالكرة الذهبية في لحظة نضوج بمسيرته والأجمل أنها تمنحه حقه عن العام الذي قدمه وكذلك عن مسيرته بأسرها".