شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يخوض مرانه الاخير على ملعبه استعدادا لمباراة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الخميس فريق الاسماعيلى أخر تدريبات له على ملعبه إستعداداً لمواجهة الرجاء المغربى المصيرية التى تحدد مستقبل الدراويش فى البطولة العربية بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبى حيث يعلن فييرا قائمة لاعبيه المسافرة للمغرب غداً الجمعة ومن المقرر أن يتولى خالد فرو نائب رئيس الاسماعيلى رئاسة بعثة الدراويش فى المغرب ووعد المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى لاعبيه بمكافآت كبيرة فى حالة تخطى عقبة الرجاء المغربى فى البطولة العربية ومن جانبهم تعاهد جميع اللاعبين و الجهاز الفنى ببذل مجهود مضاعف خلال المباريات القادمة لمصالحة الجماهير وتعديل وضع الفريق فى جدول الدورى وتحدث نجوم الدراويش عن ضرورة تجاوز الظروف الصعبة التى عانى منعا الفريق مؤخراً واتفقوا على بذل أقصى ما لديهم لعودة للإسماعيلية بتأشيرة الصعود في البطولة العربية.

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