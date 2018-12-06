شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. الإسماعيلي يتعادل مع ماسيجير البوروندى 1/1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق ماسيجير البوروندى، مع الإسماعيلى بنتيجة 1 / 1 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات جولة الإياب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

أحرز ماسيجير البوروندى هدف التعادل مع الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 42 من عمر، لتصبح النتيجة 1 / 1. حتى الأن.

أحرز عماد حمدى لاعب الإسماعيلى، هدف التقدم لفريقه فى شباك ماسيجير البوروندى، من ضربة رأس فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز الفريق البوروندى هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 42.

وكان الإسماعيلى حقق الفوز على بطل بوروندىى بهدف دون رد فى مباراة الذهاب.

وضم تشكيل الدراويش كلاً من..

حراسة المرمى.. محمد فوزى

خط الدفاع.. طارق طه – محمد مجدى – محمود متولى – باهر المحمدى

خط الوسط.. نادر رمضان – عماد حمدى

أمامهم.. لسعد الجزيرى – حسنى عبدربه – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم.. كريستوفر ميندوجا

ويجلس على دكة البدلاء.. محمد مجدى – كريم بامبو – محمد الصادق – أحمد أيمن – شكرى نجيب – ريتشارد بافور – عمر الوحش