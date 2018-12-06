شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. الرجاء المغربى المباراة الأخيرة لفييرا مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت محاولات رئيس الإسماعيلى فى إقناع البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش بالاستمرار مع الفريق لاسيما أن المدرب البرازيلى أبلغ المجلس بإصراره على الرحيل عقب مواجهة الإياب بدور الستة عشر للبطولة العربية أمام الرجاء المغربى والمقرر لها الثلاثاء المقبل .

ويسعى مسئولو الاسماعيلى لإيجاد بديل للمدرب بجانب عقد صفقات مؤثرة تستطيع إنقاذ الدراويش من مغبة التراجع المحلى فى ظل احتلالهم المركز الأخير بجدول الدوري.

وفتح مسئولو الدراويش خط اتصال مع أكثر من مدرب أجنبي ليكون جاهزًا لتولّي المهمة رسميًا حال إصرار فييرا على الرحيل ورفض كل محاولات البقاء.

وعلى المستوى المحلي، يتذيل الإسماعيلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنبى صاحب المركز قبل الأخير بـ15 لقاء.