النشرة الرياضية.. موعد ظهور رعاة الأهلي.. رسالة كلوب لصلاح.. و"شبيه تريزيجيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018.
استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة المباريات نهاية يناير
كلوب يوجه رسالة إلى صلاح.. ويؤكد: حاسبوه بعد نهاية الموسم
مدير قاسم باشا يتحدث عن.. مستقبل تريزيجيه والبحث عن شبيهه
عبد الفتاح: استبعاد جهاد جريشة من مباريات الزمالك "طبيعي"
بريزنتيشن تكشف موعد الإعلان عن رعاة الأهلي
الترجي يغلق باب الانتقال للأهلي في وجه فرانك كوم
المقاصة لمصراوي: بيراميدز حسم صفقة إيريك تراوري
أمير مرتضى: لم نزاحم الأهلي في صفقته الجديدة
تغريدة مثيرة للجدل من الحضري: "همشي أوزع مصاصات وبلالين"
سيد عبد الحفيظ يوضح سببين ينقذان الأهلي من المرحلة الصعبة
عبد الحفيظ يوجه رسالة غامضة لأحد الأشخاص
مدرب الجونة شاكيا: الشتائم طوال المباراة على مرأي ومسمع الحكم
يوسف: يجب على اللاعبين إدراك "شخصية الأهلي".. وموقفنا الحالي أفضل من فترات سابقة
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