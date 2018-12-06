رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 6- 12- 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 6- 12- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق مباريات اليوم الخميس 6- 12- 2018 حيث يشهد عددًا من المباريات القوية. مواعيد مباريات كأس كوبا سود أميركا 2018: أتلتيكو جونيورز الكولومبي × أتلتيكو باراناينسي البرازيلي: في تمام الساعة 2:45 بتوقيت القاهرة و3:45 بتوقيت مكة المكرمة. مواعيد مباريات الدوري المصري: الزمالك × المصري البورسعيدي: في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على قناة أون سبورت. مواعيد مباريات الدوري السعودي: الباطن × الفيحاء: في تمتم الساعة الثانية بتوقيت القاهرة على قنوات ksa sport وتطبيق دوري بلس القادسية × الاتفاق: في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة على قناة ksa sport الشباب × أحد: في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة على القنوات الرياضية السعودية الاتحاد × الفيصلي: في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة والساعة 7:45 بتوقيت مكة المكرمة على ksa sport 1.

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