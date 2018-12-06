رياضة | تاريخ المشاركات الإفريقية للقطن التشادي منافس الزمالك بالكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ المشاركات الإفريقية للقطن التشادي منافس الزمالك بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب فريق القطن التشادي موعدًا مع الزمالك المصري في دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما تخطي منافسه جوميدو التوجولي في الدور التمهيدي للبطولة بنتيجة 3/1 في مجموع نتيجة المباراتين.

وصعد فريق القطن التشادي لملاقاة الزمالك، بعدما تفوق على جوميدو بطل توجو في الدور التمهيدي، حيث تعادل الفريقين 1/1 في لقاء الذهاب، قبل أن يفوز بطل تشاد في لقاء الإياب اليوم الأربعاء بثنائية نظيفة.

نادي القطن التشادي تأسس عام 1972 ، يترأس مجلس إدارته "أدوم فاكي" منذ عام 2012، حصد 5 بطولات محلية خلال تاريخه بواقع (الدوري التشادي "مرتين" - كأس تشاد "3 مرات" - كأس رابطة انجمينا "مرة").

يقود فريق القطن التشادي فنيًا، المدرب الوطني "عمر فرانسيس"، أما الملعب الرئيسي للفريق التشادي هو (ملعب أمني سبورتس إدريسا محمد أويا) ويسع لـ30 ألف مشجع.

وشارك فريق القطن التشادي 10 مرات في بطولات إفريقيا، حيث شارك في دوري أبطال إفريقيا عام 1997 وخرج من دور الـ32، بينما ودع منافسات البطولة من الدور التمهيدي عامي 1999، 2016، كما شارك مرتين في كأس الإتحاد الإفريقي، حيث خرج من الدور الأول من بطولة 1992، بينما ودع البطولة من الدور ربع النهائي عام 1998 في أفضل إنجازاته القارية.

وشارك فريق القطن في بطولة الكونفيدرالية 3 مرات، حيث خرج من الأدوار الأولي عامي 2007، و2010، بينما تم استبعاده عام 2008 من جانب الاتحاد الإفريقي، وشارك مرتين في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 1996 وخرج من دور الـ32، بينما ودع البطولة من الدور التمهيدي عام 2000.