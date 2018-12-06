رياضة | نجم الأهلي الجديد يفجر مفاجأة عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي الجديد يفجر مفاجأة عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر محمد محمود لاعب الأهلي الجديد مفاجأة بعدما أكد تلقيه عرضا للإنتقال إلى الزمالك قبل توقيعه على عقود انتقاله للقلعة الحمراء. وقال محمود في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تلقيت عرضا شفهيا للعب للزمالك قبل توقيعي للأهلي". وأضاف اللاعب: " الأهلي كان أكثر جدية في التعاقد معي وكانت رغبة الانتقال للقلعة الحمراء".

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