رياضة | عاجل.. الترجي يوجه ضربة قوية إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الترجي يوجه ضربة قوية إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسؤولو نادي الترجي التونسي لكرة القدم، ببقاء فرانك كوم لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ورفضوا رحيله.

وكان الأهلي، دخل في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط، بالموسم الجاري بالدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

جاء رفض مسؤولو الترجي، بناءًا على أوامر معين الشعباني المدير الفني للفريق، نظرا لاحتياجه ضمن صفوفه خلال الدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا بالنسخة الجديدة.