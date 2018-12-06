رياضة | رسميا.. الترجي يرفض رحيل نجمه بالشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الترجي يرفض رحيل نجمه بالشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض مسؤولو نادي الترجي التونسي لكرة القدم، رحيل فرانك كوم لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان الأهلي، دخل في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط، بالموسم الجاري بالدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.
ونفى كوم، في وقت سابق وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي، للرحيل إليه نهاية العام الجاري.
ويأتي رفض مسؤولو الترجي، بناءًا على أوامر معين الشعباني المدير الفني، نظرًا لاحتياجه ضمن صفوفه خلال الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا بالنسخة الجديدة.
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