الامارات | الوحدة يجدد عقد طحنون وحربي 4 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يجدد عقد طحنون وحربي 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة شركة الوحدة لكرة القدم تجديد عقدي اللاعبيّن طحنون الزعابي ومنصور الحربي لمدة 4 سنوات مقبلة. وجاء التجديد في إطار سعي ادارة النادي للحفاظ على مواهب الفريق الشابة وخلق حالة من الاستقرار الفني للفريق . وكان النادي أعلن أول من أمس عن تجديد التعاقد مع إسماعيل مطر قائد الفريق حتى 2020. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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